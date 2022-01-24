В Калинковичском районе пожар едва не закончился трагически

Рано утром 23 января в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в д. Рудня Горбовичская в Калинковичском районе. Спасатели прибыли к месту вызова. Было установлено, что это горит дача. На момент пожара в доме находится 20-тилетний сын хозяйки вместе с друзьями. Они самостоятельно вышли на улицу. Спасатели ликвидировали пожар. В результате возгорания частично повреждено потолочное перекрытие. Сын хозяйки с диагнозом «отравления продуктами горения» госпитализирован, друзья не пострадали. Вероятнее всего причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.