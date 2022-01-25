«Тайну снежной королевы» открывали для себя и для благодарных зрителей воспитанники детской школы искусств №2. Постановка театральной студии вышла за рамки учебного спектакля: юные артисты покоряли не маленький актовый зал, а настоящую сцену в Мозырском драмтеатре. Всё, как у взрослой труппы: интересный сюжет, красивые костюмы и декорации и усиленная подготовка.

Творческий бой оказался успешным. Впрочем, другого и ожидать не приходилось: ведь в театральной студии ДШИ №2 занимаются очень талантливые ребята. В сценарии детского спектакля объединили интересные моменты из четырех классических сказок Андерсена. Добавили авторский стиль руководителя студии и ее помощников. И пригласили… настоящий хор! Получилась современная творческая коллаборация. Общее количество юных артистов на сцене зрителю сосчитать оказалось сложно. Но на главные роли, как водится, пришлось пройти серьезный кастинг. А кому-то досталась необычная роль – одна на двоих.

Самое яркое исполнение, традиционно, у отрицательных персонажей. Главная Атаманша в этой роли выглядит уверенно. Говорит, есть большой опыт и особая любовь к таким героям.

Такое количество разноплановых образов не часто увидишь и во взрослых спектаклях. Что касается «Тайны снежной королевы», дети раскрыли главную ее часть: в мире, где правят любовь, добро и творчество, всегда побеждает хорошее.