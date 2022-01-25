О том, чем жила и как развивалась Мозырщина в 2021 году. Заседание исполнительного комитета

О том, чем жила и как развивалась Мозырщина в 2021 году, – в одном докладе. Отчет о работе райисполкома – из уст главы района Елены Павлечко. Промышленность и сельское хозяйство, строительство, сфера жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранение, образование, культура, спорт. Мозырь – крупный промышленный центр, на территории которого расположен нефтегигант. Удельный вес района в промышленном производстве всей Гомельской области составляет 41, 5 процентов.

Основные внешнеторговые партнеры – Россия, Украина, Казахстан, Германия. В прошлом году география расширилась. Мозырские товары и услуги вышли на рынки Австрии, Албании, Тайвани и даже Японии. Активно развивалась и сфера сельского хозяйства. Одни из лучших в области показатели удоев и привесов. А еще мозырские предприятия – победители областных и республиканских соревнований. За 2021 год введено в эксплуатацию более 70 тысяч квадратных метров жилья, в том числе и для многодетных семей. В прошлом году был открыт новый детский ясли-сад, на данный момент ведется реконструкция здания под еще одно дошкольное учреждение. Автобусный парк № 2 обновил подвижной состав. В районе появились 82 новых объекта торговли и 11 объектов общественного питания. Были проведены капремонты жилфонда, ремонты кровли, заменены тепловые, водопроводные и канализационные сети. Большее внимание, в том числе, финансовое, было уделено сфере здравоохранения. Было выделено более 83 миллионов рублей, закуплено новое медоборудование. Вторым вопросом на 44 сессии районного Совета депутатов стал прогноз социально-экономического развития Мозырщины на 2022. А в завершении мероприятия – обновление списка почетных граждан. Звание «Почетного гражданина Мозырского района» присвоено Алексею Борунову, талантливому педагогу юных программистов, Александру Соболеву, гендиректору Мозырского домостроительного комбината, и четырем спортсменкам Марине Литвинчук, Маргарите Махневой, Надежде Попок, Ольге Худенко.