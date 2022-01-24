Диалоговая площадка состоялась на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе

Продолжаются обсуждения проекта изменений Конституции Республики Бедарусь. Диалоговая площадка состоялась на самом крупном Мозырском предприятии – нефтеперерабатывающем заводе.

В обсуждении проекта изменений главного свода законов страны – Конституции Республики Беларусь, на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе участие приняли генеральный директор предприятия НПЗ Виталий Павлов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко, ректор Мозырского государственного университета им. Шамякина Валерий Навныко, председатель Гомельского областного совета Белхимпрофсоюза Виталий Еременко, а также члены большого трудового коллектива. Модератором встречи выступил председатель профкома первичной профсоюзной организации «Белхимпрофсоюза» Мозырского НПЗ Александр Титович. Прежде, чем начать обсуждение, заводчанам продемонстрировали видеоролик о развитии Мозырщины в последние годы. Центральное место в нем было отведено главным заводским преобразованиям. Мозырский нефтегигант вносит огромный вклад в совершенствование района. О том, как сегодня развивается предприятие, подробнее рассказал руководитель Мозырского НПЗ Виталий Павлов. Он подчеркнул, что важно не только сохранить достигнутое, но и продолжить активное движение в сторону прогресса. Виталий Петрович отметил важность участия каждого заводчанина в предстоящем политическом событии. О том, чем вызвано решение изменить или дополнить некоторые статьи и преамбулу Конституции рассказала парламентарий Валентина Назаренко. На диалоговой площадке обсудили основные изменения, которые предлагается внести в главный свод законов: придание Всебелорусскому народному собранию нового статуса, сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, дополнительная ответственность за собственное здоровье. Ознакомили заводчан и с преобразованной преамбулой, в которую добавлены ссылки на многовековую историю развития белорусской государственности, культурные и духовные традиции. Гости высказали свое мнение по ряду поправок. А также призвали заводчан принять активное участие в предстоящем политическом событии. Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля этого года.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ