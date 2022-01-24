Итоги работы организаций здравоохранения Мозырщины за 2021 год обсудили на заседании медико-санитарного совета. Участие в мероприятии приняли глава райисполкома Елена Павлечко, начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук и заслуженный врач Беларуси, доктор медицинских наук, сенатор Олег Руммо.

Заседание медико-санитарного совета Мозырской центральной городской поликлиники прошло в большом зале райисполкома. В президиуме – глава района Елена Павлечко, начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук и особый гость – сенатор, директор Республиканского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Заслуженный врач Беларуси Олег Руммо. На повестке дня – важнейший вопрос: основной докладчик – главный врач Мозырского района Наталья Тишкова, — озвучила итоги работы отрасли здравоохранения за 2021 год.

Точная диагностика, качественное лечение и современные методы реабилитации. Профилактическая работа и скриннинги. Укомплектованность кадрами, закрепление молодых специалистов, укрепление материально-технической базы и информатизация поликлиник и больницы. В 2021-м для мозырских врачей и медперсонала не было «не важных» вопросов. Все также медики продолжали бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. В острые периоды распространения COVID-19 здравоохранения работала четко, слаженно, смогла переориентироваться на борьбу с вирусной угрозой без ущерба другим направлениям.

Приоритеты развития здравоохранения района связаны, в том числе, с минимизацией последствий коронавирусной инфекции. О мероприятиях по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций и COVID-19 доложил главный санитарный врач Сергей Кравченко.

На заседании совета рассмотрели вопросы работы на перспективу. Такие, как модернизация системы кислородоснабжения горбольницы и приобретение нового пульмоскана. Не прошел стороной и важный общественный вопрос – предстоящий референдум. О том, как происходило рождение нового документа, — обновленной Конституции, — коллегам-медикам рассказал директор Республиканского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Конституционной комиссии Олег Руммо.

Завершилось заседание медико-санитарного совета на торжественной ноте: за многолетний добросовестный труд медработникам вручили Почетные грамоты Мозырского райисполкома и Мозырского районного Совета депутатов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ