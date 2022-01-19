В суде Мозырского района вынесен приговор по уголовному делу о массовых беспорядках

Суд Мозырского района постановил приговор по уголовному делу о массовых беспорядках. Заседание прошло в закрытом формате. На скамье подсудимых были два фигуранта. Один из них – несовершеннолетний. Приговором суда оба обвиняемых признаны виновными в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Это повлекло нарушение работы транспорта, предприятий, организаций. Также доказана вина фигурантов в насилии и в угрозе применения насилия в отношении сотрудников ОВД для воспрепятствования их законной деятельности. Окончательно 17-летнему фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Второму, ему уже есть 18, — два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.