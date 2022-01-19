Молодые мозыряне продолжают попадать в сети нарготорговцев, приобщаясь к криминальному бизнесу

Строгий приговор вынесен двум молодым мозырянам, которые работали курьерами интернет-магазина. На виртуальной площадке они заключали сделки по купле-продаже особо опасных синтетических наркотиков. Согласно материалов уголовного дела, всего у парней изъяли около 50 граммов психотропов, которые они приобрели, хранили и перевозили по Гомелю, Гомельскому району и Мозырю. Сами также употребляли наркотики. У одного при себе было около 2 граммов марихуаны. В качестве наказания суд Мозырского района определил одному 10 лет, второму – 11 лет колонии усиленного режима. Один из обвиняемых должен будет пройти принудительное лечение от наркотической зависимости. На скамье подсудимых в скором времени окажется и несовершеннолетний мозырянин, в отношении которого 17 января возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 328 Уголовного Кодекса. Срок наказания в данном случае начинается от 10 лет лишения свободы.