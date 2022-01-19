С профессиональным праздником, спасатели Мозырщины!

Спасатель – не просто профессия. Это призвание и образ жизни. 19 января поздравления по случаю профессионального праздника принимают те, кто отважен и готов рисковать собой во имя спасения чужой жизни. На протяжении многих лет Мозырский ГРОЧС остается надежным заслоном от чрезвычайных ситуаций как для местных жителей, так и для промышленного сектора. Сегодня на вооружении в подразделении имеется мощная и современная техника, которая позволяет справиться с любым происшествием. Главное достижение – наши спасатели фиксируют снижение числа пожаров, в том числе, с гибелью людей. Одно из подразделений Мозырского ГРОЧС – пожарно-аварийная спасательная часть №4, — расположено на территории НПЗ. Она создавалась для обеспечения безопасной эксплуатации заводских объектов, в том числе и строящихся. В ноябре 19-го часть обрела свой «дом»: здание, площадью более 3000 квадратов. Профессиональный праздник отмечают и работники цеха №18 Мозырского НПЗ – газоспасатели. Они занимаются обеспечением газовой безопасности, контролируют проведение газоопасных и огневых работ, принимают непосредственное участие в ежегодных капремонтах установок. Для большинства заводчан ежедневная работа газоспасателей не заметна. Но это говорит о том, что она выполняется качественно и надежно. И, конечно, нельзя не поздравить коллектив Мозырской спасательной станции и сотрудников ОСВОД. 19 января они дежурят на боевом посту: следят за безопасностью окунающихся. И круглый год стоят на страже спокойного водного отдыха жителей и гостей нашего города. Под контролем мозырян находится не только участок Припяти, но и более 200 водных объектов в районе. В марте прошлого года спасатели переехали в новое административное здание. Об этих людях можно точно сказать: они проходят огонь и воду. Отбрасывают эмоции, чтобы взять верх над стихией. Спасают из воды и выносят из горящих зданий. Зачастую дарят людям второй день рождения. С праздником, спасатели Мозырщины!