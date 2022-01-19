В Гомельской области подвели итоги 3-го этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

Мозырские школьники – в лидерах областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. В интеллектуальном состязании участвовали 1042 учащихся области. Олимпиада проводилась по 18 учебным предметам в Гомеле, Мозыре и Жлобине. Наши юные знатоки английского, математики, физики и других предметов привезли домой 41 диплом! Самые высокие результаты показали ребята школ №9, 14 и 16. На заключительном этапе республиканской олимпиады, который пройдет с 28 марта по 1 апреля, Гомельскую область представят около 200 ребят. Юго-восточный регион примет у себя участников по шести учебным предметам. Свои знания по истории интеллектуалы со всей страны будут демонстрировать в нашем городе.