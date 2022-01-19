Крестный ход в Крещенский Сочельник и чин освящения воды

18 января, в Крещенский Сочельник, в главном храме Туровской Епархии, в кафедральном соборе святого Архангела Михаила, преосвященный Леонид, епископ Туровский и Мозырский, совершил Великую Вечерню и Божественную литургию, а после священнослужители вместе с верующими отправились крестным ходом к реке Припять, там был совершен чин освящения воды.

Крещенский Сочельник – церковное название «Навечерие Богоявления». Верующие уже поздравляют друг друга с праздником, а в храмах проходят торжественные богослужения. Молятся о даровании мира, стабильности и благополучия белорусскому народу, а также о прекращении распространения коронавирусной инфекции. После традиционно от кафедрального собора святого Архангела Михаила к реке Припять отправляется Крестный ход.

На спасательной станции уже все готово к чину освящения воды. Дорога к купели украшена огоньками и ветками сосны. Сам чин освящения Припяти – это особо торжественная церемония.

И вот к купели уже идут первые мозыряне, чтобы окунуться в освященную Припять. Температура воды +4. Температура воздуха со знаком минус. Первой погружается Наталья Пархоменко, Крещение для нее долгожданный праздник, а окунание в студеную воду – непередаваемые ощущение.

Александр Лапковский окунается в первый раз. Мозырянин надеется, что для него это станет своеобразной прививкой от коронавируса.

За процессом наблюдают профессиональные спасатели. На территории спасательной станции традиционно расположена главная официальная мозырская купель. Те, кто в священный вечер решает окунаться в освященную Припять, на эмоциях делятся впечатлениями. Заряд бодрости, чувство одухотворенности и чистоты. Десятки людей пришли в крещенский сочельник, чтобы окунуться в освященные воды Припяти.

А непосредственно в сам праздник, утром 19 января, верующие идут в храм за крещенской водой. Считается, что она обладает особыми свойствами: способна исцелять, очищать и передавать Благодать, остается пригодной для питья спустя год.

Традиция водоосвящения существует в церкви с V века. В богослужебных записях упоминается, что вся водная стихия на земле в этот день освящается, в том числе и водопроводная вода. Но главное в этом случае, это, конечно вера и искренняя молитва.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ

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