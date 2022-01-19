Вчера в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Интернациональная пострадали сразу два пешехода

Под колесами автомобиля оказались сразу два пешехода. ДТП произошло 18 января примерно в 16:40 на улице Интернациональная. 55-летний водитель автомобиля «Опель Зафира» не предоставил преимущество и совершил наезд на двух женщин, 49 лет и 61 года, учителей 8 школы. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили различные травмы и были госпитализированы в травматологическое отделение больницы. По словам водителя, из-за яркого солнца он не заметил пешеходов. К слову, мужчина не имел права управления транспортным средством. ГАИ проводит проверку.