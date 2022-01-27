В Калинковичском районе на пожаре погибли два человека

26 января в 8.51 в службу спасения поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Шарейки Калинковичского района. По прибытии спасателей дом горел открытым пламенем как снаружи, так и внутри. 73-летний хозяин проживал один. Его 43-летняя дочь также прописана по этому адресу, но с отцом почти не жила. Со слов соседей, отец и дочь периодически употребляли спиртные напитки, курили. Спасатели ликвидировали пожар. При разведке на полу в горящей комнате обнаружили два обгоревших тела – хозяина и его дочери. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и имущество в доме. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении одного из погибших.