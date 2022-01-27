На троих 30 с половиной лет колонии. Суд Мозырского района постановил приговор по уголовному дел о незаконном обороте наркотиков. На скамье подсудимых оказались трое закладчиков психотропов — парень и две девушки, которые пытались подработать розничными курьерами интернет-магазина. Судебное заседание прошло в закрытом формате. Одна из участниц группы – несовершеннолетняя. После суда она отправится в воспитательную колонию. И всего проведет в тюрьме 10 лет. К такому же сроку приговорен ее подельник. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор еще одной фигурантке – 10,5 лет лишения свободы. Напомним, только за прошлый год в Мозырском районе были задержаны 16 человек, причастных к организации и деятельности интернет-магазинов по сбыту психотропных веществ. Пять из них — несовершеннолетние.