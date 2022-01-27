Наряд патрульно-постовой службы помог водителю вытолкать машину с обледеневшего участка дороги

Вечером 24-го января напротив магазина «Евроопт» по улице Малинина к наряду патрульно-постовой службы милиции обратился пожилой мужчина и попросил помочь ему вытолкать машину с обледеневшего участка дороги, так как самостоятельно выехать у него не получилось. При помощи служебного автомобиля и физической силы, сотрудники милиции помогли водителю продолжить свой путь, услышав в свой адрес слова благодарности.