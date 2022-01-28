28 января в Беларуси пройдет Единый день безопасности дорожного движения

28 января Госавтоинспекция проведет по всей стране Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Вместе – за безопасность на дорогах!», посвященный пропаганде соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения, сообщает МВД Беларуси. Профилактические мероприятия в этот день будут направлены на пропаганду соблюдения правил безопасного поведения на дороге, формирование правовой культуры всех участников дорожного движения. Повышенное внимание сотрудники ГАИ уделят разъяснению правил безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях, особенностях перехода проезжей части, в том числе в условиях недостаточной видимости и при гололедице, напомнят взрослым и детям об опасности игр вблизи проезжей части, правилах выбора мест для катания на санках и тюбингах. По итогам 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года в республике зарегистрировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 7,4% . Число погибших снизилось на 9,7%, раненых — на 4,6% .