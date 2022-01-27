Итоги социально-экономического развития района за прошлый год и планы на ближайшие 11 месяцев обсудили на расширенном заседании Мозырского райисполкома

На расширенное заседание Мозырского райисполкома пригласили чиновников, директорский корпус района, руководителей силовых структур, сферы образования, здравоохранения, культуры. Начали с кадровых назначений: с 24 января должность директора Мозырского опытного лесхоза занял Александр Титок. Приятный момент – вручение Почетной грамоты райисполкома директору «Мозырькиновидеопроката» Сергею Захаренко.

Первый вопрос на обсуждении – итоги социально-экономического развития Мозырского района за 2021 год. Прямые иностранные инвестиции и объемы инновационной продукции, расширение рынков сбыта и показатели по экспорту товаров, ввод жилья, розничный товарооборот, трудоустройство и энергосбережение. Цифры, данные и аналитика, от которых зависят настоящее и будущее района, достаток мозырян. На каждом пункте докладчики остановились подробно.

Пандемия, которая началась в 2020-м и продолжилась в 21-м, сказалась на многих отраслях: прошедший год был действительно очень сложным для всех и каждого в частности. Мозырянам удалось справиться с целевым показателем по номинальной начисленной заработной плате и по поступлению доходов консолидированного бюджета. Обеспечено выполнение заданий по вводу жилья, вновь созданным организациям и экспорту товаров.

За прошлый год в районе появилось 42 новые организации. «Не дотянули» по инвестициям в основной капитал, индексу промышленного производства, в розничном товарообороте и сфере общепита, по экспорту услуг. Вопросы у руководства района остались и к представителям сельхозсферы: здесь не доработали по объемам производства продукции. Поэтому задачи на текущий год поставлены серьезные и жёсткие.

На нынешнем заседании также подробно остановились на деятельности всей отрасли сельского хозяйства по району. Говорили о пожарной безопасности и работе тех, кто связан с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и гражданской обороной.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ