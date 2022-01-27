Памяти легендарного театрального режиссера Михаила Коласа

18 января ушел из жизни талантливый режиссер Михаил Колос. О том, каким человеком был Михаил Ефимович, какую роль он сыграл в становлении театрального искусства в Мозыре сегодня вспоминают его коллеги – люди, которые вместе с ним и под его началом играли на большой сцене.

Эти кадры были сняты несколько месяцев назад. Легендарный мозырский режиссер Михаил Колос в большом кругу друзей. Уже смертельно болен, но также жизнерадостен и харизматичен. Сегодня, когда после его смерти уже прошло 9 дней, его коллеги, люди, с которыми Михаил Ефимович работал много лет, вспоминают, каким он был.

Людмила Гуло пришла в театр 1968 году. Начинала с ролей всего в нескольких слов. А потом сыграла Ганну в спектакле по пьесе Мележа «Людзи на балоце». Ее игру высоко оценил и сам автор. Непродолжительная театральная карьера дала Людмиле уверенность в себе. Прежде всего, благодаря наставнику, которым был для актеров Михаил Колос. Актеры вспоминают: Колос обладал одновременно человеческой простотой и огромной харизмой. Петр Перепеча пришел в театр в 1967 году. Ему было всего 12. Галина Дашкевич впервые встретилась с Михаилом Колосом, учась на третьем курсе пединститута. Он был почетным гостем на ее свадьбе и не исчезал из жизни даже, работая в России.

Михаилу Колосу Галина Дашкевич посвятила сразу несколько стихотворений.

Людмила Аптыкаева Михаила Колоса всегда считала глыбой режиссерского таланта и образцом человека. По ее мнению, точнее всего маэстро описывают стихи Редьярда Киплинга.

Последнее интервью нашему телеканалу Михаил Колос дал в мае 2021 года. Вернувшись в Мозырь, он сразу оказался в кругу близких по духу людей. Даже будучи очень больным, он посещал театральные постановки, очень восторженно отзывался о пьесе «Люди на болоте» Мозырского драматического театра. Михаил Колос ушел на 87-ом году жизни, оставшись навсегда верным и Мозырю, и театру.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ