С 1 февраля в Беларуси устанавливается новый размер бюджета прожиточного минимума

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 января 2022 года № 4 установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам на период с 1 февраля по 30 апреля 2022 года, сообщает Национальный правовой Интернет-портала Республики Беларусь. БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 296 рублей 55 коп.. Ранее он составлял 288,01. БПМ различается в зависимости от принадлежности к определенной социально-демографической группе. Так для трудоспособного население он составляет 329 рублей 35 копеек, а для пенсионеров – 224 рубля 10 копеек. При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальных пенсий, повышений к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, доплат и надбавок пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.