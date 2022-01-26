Участники трудового проекта БРСМ «Зимний маршрут» побывают в Мозыре 30 января

Год исторической памяти молодежь Беларуси начала патриотическим трудовым проектом «Зимний маршрут». В стороне не осталась и Гомельская область. 29 января студотрядовцы начнут путешествие по родной земле с тем, чтобы навести порядок на мемориалах и братских могилах времен Великой Отечественной войны, оказать помощь ветеранам и составить общий дневник-архив их воспоминаний. Планируется, что 30 января «Зимний маршрут» заглянет в Мозырь. В рамках проекта студотрядовцы также проведут мастер-классы для школьников, интерактивные занятия по здоровому образу жизни. Организатором «Зимнего маршрута» выступает Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ при поддержке Министерства образования и органов исполнительной власти.