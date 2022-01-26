Темпы вакцинации от коронавируса в Мозырском районе продолжают расти. Особое внимание сегодня – подрастающему поколению

Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции продолжается в Мозырском районе. Наряду со взрослым населением, студентами – в прививочную кампанию активно включились подростки. Прививки делают на базе городской детской поликлиники. Выездные бригады работают в учебных заведениях. Первый компонент вакцины уже получили 326 юных мозырян. 8 из них прошли полный курс. Детям в возрасте от 12 до 17 лет для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 Verо Cell, китайского производства. Для получения ребенком вакцины родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию. В Мозырском зональном центре гигиены и эпидемиологии также сообщают, в настоящее время прививку от коронавируса получили 146 беременных женщин. Всего первым компонентом препарата от коронавируса в регионе привито больше половины населения – 52,56% или 66997 человек. Бустерную дозу получили 4551 мозырянин. Прививочные пункты работают в поликлиниках, амбулаториях и торговых центрах, а также на предприятиях.