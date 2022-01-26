47-ю годовщину выпуска первого полесского бензина отметят в Мозыре. С праздником коллектив градообразующего предприятия – нефтеперерабатывающего завода, — поздравят звезды белорусской эстрады.

30 января 1975 года – одна из самых знаковых дат в истории всего Мозырского района. Именно в этот день осуществлен пуск первой установки ЛК-6У и получен первый полесский бензин. Героический труд строителей, монтажников, специалистов по наладке и пуску новых для отечественной нефтехимической промышленности установок увенчался успехом. Выпуск первой продукции ознаменовал и начало нового этапа в жизни Мозыря и экономики республики в целом. Дату 30 января принято считать Днем рождения завода. Накануне праздника на предприятии проходит большое количество тематических мероприятий. На неделе заводчан на производстве поздравляют творческие коллективы цеха хорошего настроения – Дворца культуры. Завтра, 27 января, откроется авторская выставка фоторабот работника завода Сергея Шляги и ветерана труда Владимира Воробья. А вечер последней пятницы января – традиционное время встречи лучших работников Мозырского НПЗ. В большом зале ДК МНПЗ пройдет церемония награждения передовиков производства. Также будут чествовать сотрудников, уходящих на заслуженных отдых. Ожидает заводчан и большой творческий сюрприз: с Днем рождения завод поздравят артисты белорусской эстрады. В пятничный вечер — Алена Ланская. В субботнем концерте — Виктория Алешко, Герман Титов, Тео и Ольга Рыжикова. На сцену также выйдут и самые талантливые заводчане – победители фестиваля-конкурса «Осенний аккорд».