Необычная выставка откроется 28 января на территории исторического центра «Мозырский замок». Ее организаторы расскажут посетителям всё… об утюгах!

«Утюги на все лады» представят в экспозиции организаторы новой выставки. Она откроется 28 января в историческом центре «Мозырский замок». Посетители выставки смогут проследить историю появления и эволюцию приспособлений для глажки, начиная с предметов, которые уже вышли из повседневной жизни, и заканчивая привычным для современного человека прибором из пластика. Всего в экспозиции более 400 оригинальных утюгов: цельнолитые, утюги на углях, на спирту, на пару и на керосине, утюги для галстуков и кружев, для гофрировки и плиссе, первые электрические утюги, детские и сувенирные. Выставка «Утюги на все лады» поможет не только расширить кругозор, но и взглянуть на такой знакомый бытовой предмет, как утюг, с другой, новой и удивительной стороны. Время работы: ежедневно с 10 до 18 часов.