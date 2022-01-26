Воспитанника Клуба юных пожарных завоевали три диплома на межрегиональной олимпиаде по информатике

Подведены итоги Межрегиональной многопрофильной олимпиады по математике, информатике и физике, проводимой Белорусским государственным университетом. В профиле «Информатика» дипломы I, II и III степени завоевали воспитанники КЮП Мозыря. В финале соревнования по информатике приняли участие 74 школьника из Минска и областей Беларуси. III Межрегиональная многопрофильная олимпиада проводилась учебно-методическим центром «ЮНИ центр-XXI» БГУ и образовательным центром «МИФ» в целях содействия дополнительному образованию учащихся, популяризации изучения математики, информатики и физики, содействия выбору востребованных специальностей в сфере новых и высоких технологий. Для участников заключительного тура по информатике были определены специально подготовленные площадки участия: Минск, Витебск, Полоцк, Новополоцк, Могилев, Мозырь. Участникам предлагались четыре задачи — за три часа для каждой задачи школьники должны были разработать алгоритм решения и реализовать его в виде программы на языках Pascal, C++, Python. Проверка написанных программ проводилась автоматической системой под управлением жюри олимпиады в Минске. По итогам заключительного тура 45% участников в каждой параллели классов были награждены дипломами соревнования. Мозырянин Иван Гончар стал лучшим в своей параллели классов — он опередил всех семиклассников из Минска и областей, принявших участие в заключительном туре соревнования. Диплом второй степени у девятиклассника Ивана Жуков. Диплом третьей степени у Александра Ванюшкина. Ребята – воспитанники Клуба юных пожарных. Тренер Алексей Валентинович Борунов. Дипломантам олимпиады вручены ценные электронные подарки от организаторов.