Снег идет – помощь спешит. Волонтерские отряды БРСМ очищают от снега дворы ветеранов, одиноких, инвалидов

Снег идет – помощь спешит. Волонтеры БРСМ оказывают помощь ветеранам, одиноким и инвалидам в расчистке дворов от снега. Сегодня отряд Мозырского педагогического «Доброе сердце» оказал помощь 96-летнему Николаю Федоровичу Абрамову, ветерану Великой отечественной. В списке добрых дел – еще десятки адресов.

Кто шагает дружно в ряд? Молодежный наш отряд! «Доброе сердце». Волонтеры из педуниверситета активно включились в акцию БРСМ по оказанию помощи пожилым людям в очистке дворов от снега. Ветеран Великой Отечественной Николай Федорович Абрамов трудовой десант встретил у калитки. Задание номер один – вынести мусор. Второй шаг – наносить в дом дров.

С задачей справились за десяток минут, хоть ударная сила в этот раз – практически девичья. Зато с физкультурного факультета.

Зимняя пора добрых дел. На выручку волонтеры придут столько раз, сколько потребуется. Акция рассчитана на весь зимний период.

Участники акции расширили зону своей ответственности. Не только убрать снег, а еще наносить дров, воды. В Мозырской районной организации БРСМ работает горячая телефонная линия, обратившись на которую, вам обязательно помогут. Ее номер — 23-42-65. Также можно пригласить убрать снег активистов МГПУ имени Шамякина, позвонив по номеру 24-99-25.