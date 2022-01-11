Архиерейская елка-2022

Рождественские праздники – это время добрых дел, время радости и теплоты. В Мозырском драмтеатре сегодня собрали школьников на Архиерейскую елку.

Рождественская Архиерейская елка – традиционный благотворительный проект Туровской епархии. В этом году его разделили на два этапа. Сегодня гостеприимный Мозырский театр посещают школьники местные, а также из соседних Калинковичей. Завтра соберутся ребята из Наровли, Брагина, Лельчиц, Петрикова и других близлежащих городов. Всего праздник посетят более 400 мальчишек и девчонок.

Первый подарок для ребят – новогодний интерактивный утренник в колонном зале драмтеатра. Вместе со сказочными героями, а также Дедом Морозом и Снегурочкой, дети успели и зарядку сделать, и песню спеть, и зажечь огни на елке. Затем в театральном зале всех гостей ждала рождественская сказка. Ее подготовили воспитанники воскресной школы кафедрального собора и детской школы искусств №3. После представления каждому юному участнику Архиерейской елки вручили сладкий подарок.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ