За 2021 год в Мозырском районе введено в эксплуатацию 70 700 квадратных метров жилья

Темпы строительства жилья в Мозырском районе сохраняются. По итогам прошлого года введено в эксплуатацию 70 700 квадратных метров жилья. В том числе, 7 многоэтажек на 674 квартиры. В 2022-м продолжат застраивать микрорайон №11, за торговыми центрами «Апельсин» и «Катапульта». Там появятся еще две многоэтажки. И весь район будет считаться завершенным. Другие «пятна застройки» на текущий год — микрорайон №7 «Бобры», западная часть микрорайона №4 и территория возле детской больницы. Активно мозыряне выбирают и частную застройку. В 2021-м были введены в эксплуатацию 6 таунхаусов на 12 квартир и 145 индивидуальных жилых домов общей площадью почти 26 тысяч квадратов. В новые квартиры заселились 229 многодетных семей. Всего свои жилищные условия улучшила 831 мозырская семья.