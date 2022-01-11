Митинг, посвященный 78-й годовщине освобождения Мозыря от немецко-фашистских захватчиков, пройдет 14 января

Второй День рождения Мозырщина отпразднует 14 января. В ночь с 13 на 14 января 1944 года наш город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Всего в оккупации мозыряне находились более 800 дней и ночей. Вспомнить прошлое и подвести итоги настоящего горожане традиционно собираются на митинге. Место проведения – мемориальный комплекс Курган Славы. В мероприятии примут участие чиновники и депутаты, военнослужащие и общественные деятели, работники самых разных предприятий и организаций, школьники и студенты. Присоединиться может каждый желающий, кто чтит и помнит о подвиге предков. Начало митинга 14 января в 12.00.