Мозырский педуниверситет – площадка для проведения областного этапа олимпиады по информатике

С 10 по 13 января в Гомельской области проходит третий этап Республиканской олимпиады по учебным предметам. Одна из площадок – на базе Мозырского государственного педагогического университета. 63 учащихся из всех районов Гомельщины соревнуются в решении заданий по информатике.

За компьютерами в аудиториях физико-инженерного факультета Мозырского педагогического университета сегодня сидят учащиеся школ, лицеев, гимназий со всей Гомельской области. Тишина, спокойствие, собранность. Но на самом деле здесь кипит напряженная умственная работа. Эти ребята – победители вторых этапов Республиканской олимпиады по информатике, а сейчас в третьем они сражаются за звание лучших.

Третий этап Республиканкой олимпиады по информатике – это 4 насыщенных дня. В первый день на пробном туре участники осваивали свои рабочие места. А далее – непосредственно выполнение олимпиадных заданий. Кстати, самому младшему участнику третьего этапа республиканской олимпиады по информатике всего 11. По итогам прошлогодней олимпиады 11 воспитанников Алексея Борунова были награждены дипломами. Руководитель кружка спортивного программирования – инициатор проведения командного тура по информатике. Это, так сказать, фишка мозырского этапа. Результаты не входят в олимпиадную копилку, это скорее интеллектуальное развлечение для ребят.

Победителям командного тура – почет и уважение, а еще право первыми выбрать сладкие призы. Но без подарков здесь никто не останется. К слову, если в Мозыре сейчас собрались лучшие по информатике со всей области, то юные мозыряне, победители районного этапа, сейчас демонстрируют свои знания в Гомеле и Жлобине по другим учебным предметам. Наибольшая конкуренция по математике, русскому и белорусскому языкам и литературе.

Победа в третьем этапе Республиканской олимпиады гарантирует путевку в заключительный этап, который традиционно проводится весной.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ