С начала текущего года жертвами пожаров на Мозырщине стали 2 человека. Спасатели активизировали профилактическую работу

Первый месяц 2022, а уже две жертвы огненной стихии на Мозырщине. В ответ на увеличение пожаров, спасатели активизировали профилактическую работу. В центре внимания – места реализации спиртных напитков, табачных изделий, пункты приема вторсырья. При проведении бесед с жителями района Мозырские спасатели отдельно останавливались на вопросах неосторожного обращения с огнем, в том числе и при курении. Не осталась без внимания и тема соблюдения правил безопасности при эксплуатации печного отопления, электрооборудования. Также работники МЧС всем рекомендовали установить такой надежный помощник во всех жилых комнатах как пожарный извещатель. В случае возгорания этот прибор незамедлительно среагирует на дым – подаст мощный звуковой сигнал, и тем самым разбудит спящего человека, предотвратив трагедию. Всем участникам мероприятий вручили буклеты с правилами безопасности