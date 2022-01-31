31 марта – срок подачи деклараций о доходах. Информация налоговой инспекции.

Налоговая инспекция по Мозырскому району напоминает: физические лица, получившие в 2021 году доходы, подлежащие налогообложению, обязаны не позднее 31 марта 2022 года представить в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц. Инспекция МНС по Мозырскому району осуществляет прием налоговых деклараций в следующем режиме: вторник, среда, пятница с 08:30 до 13:00, c 14:00 до 17:30; понедельник, четверг с 08:00 до 19:00, а также 19 и 26 марта с 09:00 до 13:00 каб.103.