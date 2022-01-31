Спецплан «Погода» действует в Мозыре

Коммунальные службы в оперативном режиме расчищают улицы. А Госавтоинспекция ввела специальный план «Погода». В ГАИ напоминают, при снегопадах скорость движения машин значительно снижается, водителям следует соблюдать дистанцию и боковой интервал, не осуществлять резких маневров. А еще не парковать авто вдоль дорог и около пешеходных переходов и остановочных пунктов, чтобы не препятствовать дорожным службам. Если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге, звоните по телефону 102 и вам обязательно окажут помощь!