История человечества через историю одного предмета… В музее на Замковой открылась новая экспозиция. На ней представлено более 400 различных утюгов. Огромная коллекция едва поместилась в двух экспозиционных залах. Главная ее особенность в том, что экспонаты распределяются согласно технологиям, то есть, распределены по типу нагревания или материала, из которого они изготовлены. Такие, цельнолитые утюги, давно ушли в историю. Они изготавливались из чугуна, а затем нагревались на открытом огне или в печи. Вес некоторых представленных экземпляров превышает 10 килограммов.
А вот такие утюги были, наверное, в каждой белорусской хате. Внутрь клали угли. Чтобы раскочегарить такой девайс, приходилось размахивать им из стороны в сторону. Модели поновее уже оснащены поддувалом, некоторые из которых выполнены, например, в форме головы дракона. Утюг в свое время считался предметом роскоши. Некоторые экземпляры особенно интересно рассматривать. Их красота и особенность – в деталях. Отдельно представлены специальные утюги – для шляп, для воротничков, прессы для галстуков. А с помощью вот такого девайса получали гофрированные детали. Венец творения – утюги электрические. На выставке представлены самые первые модели. Последние можно увидеть в магазине электротоваров, совершенству нет предела. Проследить за историей развития человечества через историю развития одного предмета можно, побывав на выставке «Музей утюга» на Замковой горе.
Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ
История человечества через историю одного предмета… Выставка утюгов открылась в музее на Замковой горе
История человечества через историю одного предмета… В музее на Замковой открылась новая экспозиция. На ней представлено более 400 различных утюгов. Огромная коллекция едва поместилась в двух экспозиционных залах. Главная ее особенность в том, что экспонаты распределяются согласно технологиям, то есть, распределены по типу нагревания или материала, из которого они изготовлены. Такие, цельнолитые утюги, давно ушли в историю. Они изготавливались из чугуна, а затем нагревались на открытом огне или в печи. Вес некоторых представленных экземпляров превышает 10 килограммов.