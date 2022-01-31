История человечества через историю одного предмета… Выставка утюгов открылась в музее на Замковой горе

История человечества через историю одного предмета… В музее на Замковой открылась новая экспозиция. На ней представлено более 400 различных утюгов. Огромная коллекция едва поместилась в двух экспозиционных залах. Главная ее особенность в том, что экспонаты распределяются согласно технологиям, то есть, распределены по типу нагревания или материала, из которого они изготовлены. Такие, цельнолитые утюги, давно ушли в историю. Они изготавливались из чугуна, а затем нагревались на открытом огне или в печи. Вес некоторых представленных экземпляров превышает 10 килограммов.

А вот такие утюги были, наверное, в каждой белорусской хате. Внутрь клали угли. Чтобы раскочегарить такой девайс, приходилось размахивать им из стороны в сторону. Модели поновее уже оснащены поддувалом, некоторые из которых выполнены, например, в форме головы дракона. Утюг в свое время считался предметом роскоши. Некоторые экземпляры особенно интересно рассматривать. Их красота и особенность – в деталях. Отдельно представлены специальные утюги – для шляп, для воротничков, прессы для галстуков. А с помощью вот такого девайса получали гофрированные детали. Венец творения – утюги электрические. На выставке представлены самые первые модели. Последние можно увидеть в магазине электротоваров, совершенству нет предела. Проследить за историей развития человечества через историю развития одного предмета можно, побывав на выставке «Музей утюга» на Замковой горе.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ