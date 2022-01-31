Республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут» стартовал в Мозырском районе

Республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут» стартовал в Гомельской области. После областного центра волонтеров принимает Мозырщина. Сегодня они посетили Козенскую среднюю школу.

Студотрядовское движение набирает силу. Доказательство тому –республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут». Отряд «Первый шаг» из 20 бойцов – студентов белорусских ВУЗов – после областного центра прибыл на Мозырщину. Адресаты акции – сельские школы района. В Козенках волонтеров ждали, подготовили творческую встречу. Студотрядовцы, в свою очередь, приехали с насыщенной программой, которая охватывает как учащихся младшего блока, так и старшеклассников. Первоклашки разукрашивали картинки с памятными местами Великой Отечественной войны, параллельно слушали рассказ о полезных привычках. В это время четвероклашки делали оригами, а подростков собрали на профориентационный час. Изготовление оберегов, спортивные состязания, занятия по рисованию и развивающие патриотические игры. Последний понедельник января в Козенской средней школе запомниться. Инициатор республиканского патриотического трудового проекта «Зимний маршрут» – БРСМ при поддержке Министерства образования и органов местного самоуправления. Задачи масштабной акции – патриотическое и нравственное воспитание молодежи, организация профориентационной работы, оказание шефской помощи ветеранам и людям пожилого возраста, и даже научно-просветительская деятельность о преимуществах и безопасности атомной энергетики.

Помимо просветительской деятельности, студотрядовцы работают и физически – наводят порядок на военных памятниках и местах братских захоронений. В Мозырском районе волонтеры отряда «Первый шаг» также посетят учреждения образования в Михалковской Рудне и поселке Криничный, а после переедут в соседние Калинковичи.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ