30 января 1975 года – день, когда официально началась история мозырского нефтегиганта. МНПЗ – 47 лет

Мозырский нефтеперерабатывающий завод отметил 47-й день рождения. Как и положено, на день рождения пригласили многочисленную семью, — работников предприятия и их семьи, — и друзей. Тех, чья жизнь с нефтепереработкой связана не один десяток лет. И тех, кто недавно начал делать первые шаги по территории заводских подразделений. Торжественное чествование передовиков производства – важная для Мозырского НПЗ традиция. Ведь именно заводчане были и будут главным богатством для предприятия. А их добросовестный труд – залог настоящего и будущего успеха. 30 января 1975 года – день, когда официально началась история мозырского нефтегиганта. Именно в этот день был осуществлен пуск первой установки ЛК-6У и получен первый полесский бензин. Героический труд строителей, монтажников, специалистов по наладке и пуску новых для отечественной нефтехимической промышленности установок увенчался успехом. Дальше были ЛК-6У №2 и выпуск высокооктановых бензинов. Первый этап модернизации (и этот процесс уже практически не ставили на паузу), строительство новых установок, реализация инвестпроектов, постепенное увеличение глубины переработки нефти, расширение линейки продуктов и рынков сбыта. Передовое предприятие имеет насыщенную и интересную историю, со своими взлетами падениями. А вся жизнь нефтеперерабатывающего завода – это история трудового подвига нескольких поколений мозырян.

Тысячи имен стоят за результатами лидера нефтепереработки постсоветского пространства. И в этот пятничный вечер все слова и благодарности ветеранам труда и коллективу. Всему заводу и отдельным сотрудникам. Под аплодисменты коллег, родственников и друзей на сцену Дворца культуры поднимались рационализаторы и спортсмены, наставники молодежи и кандидаты технических наук, начальники цехов и те, чья должность пишется с приставкой «главный», слесари и экономисты. Заводчане, которые в этот год, в прямом смысле, спасали жизни, выпуская медицинский кислород. И люди творческие – работники заводского цеха хорошего настроения.

Еще одна – пожалуй, самая душевная традиция Мозырского НПЗ, — проводы на заслуженный отдых. Тех, кто многие годы своей жизни посвятил заводу. Теплые слова благодарности ветеранам труда, в первую очередь, говорит руководитель предприятия.

В этот пятничный вечер было много почетных грамот, благодарственных писем и цветов. Много хороших песен, зажигательных танцев и душевного конферанса. В свои 47 лет Мозырский НПЗ – молод, перспективен и стоит на пороге грандиозных производственных событий. Накоплен колоссальный опыт, впереди – большие планы. И, главное, коллектив предприятия продолжает расти. Для более чем пяти тысяч жителей нашего города день выпуска первого полесского бензина, как еще один семейный праздник. И сегодня мы желаем процветания, и говорим: «С днем рождения, завод!».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ