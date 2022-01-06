С 1 января введен налог на первую квартиру. Сколько придется платить мозырянам и жителям ближайших городов?

Налог на квартиру введен в Беларуси — его плательщики все, у кого в собственности есть недвижимость: квартиры, дачи, комнаты. Сумма налога определяется исходя из расчетной стоимости квадратного метра типового капитального строения на 1 января, общей площади жилого помещения и ставки налога в размере одна десятая процента. Так, в Гомеле налог на квартиру площадью 60 квадратов составит 40,8 рублей. В крупных городах области – Мозыре, Речице, Светлогорске и Жлобине, — за такую же собственность придется заплатить 36 рублей. Внести авансовый платеж в размере 50% нужно не позднее 15 ноября этого года. Извещение придет плательщикам не позднее 1 сентября 2022 года. Не позднее 15 ноября 2023-го придется доплатить оставшуюся часть налога на недвижимость. Отметим, для некоторых льгота по данному налогу сохраняется. В их числе пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние, члены многодетных семей, военнослужащие срочной военной службы, участники Великой Отечественной войны.