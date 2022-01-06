Мозыре продолжают работать общественные приемные для обсуждения проекта новой Конституции Республики Беларусь

В Мозыре, как и по всей Беларуси, продолжают работать общественные приемные для обсуждения проекта новой Конституции Республики Беларусь. Приемная Республиканского общественного объединения «Белая Русь» функционирует с 30 декабря. Прием граждан ведется в здании Мозырского исполнительного комитета, в кабинете №101 на первом этаже с 14 до 16 часов каждые вторник и четверг. Затем, с 16 до 17 часов работает прямая телефонная линия, ее номер 25-37-17. Дежурства в общественной приемной будут вести депутаты, парламентарии, лидеры общественных объединений, организаций и профсоюзов. Работать общественная приемная будет до 24 февраля включительно. Графики работы приемной вы видите на своих экранах.