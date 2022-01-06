Диалоговая площадка «Конституция: в будущее вместе» состоялась в Мозырском драмтеатре. В зале – актив предприятий, организаций, учебных заведений. Вместе с экспертами обсудить основной документ страны, чтобы после все рассказать своим коллективам. Активное участие в обсуждении – это возможность услышать каждый голос. Конституция определяет основы политической, правовой и экономической систем государства, — обозначил эксперт-аналитик встречи Валерий Навныко, ректор педуниверситета. По обновленной Конституции белорусам жить и работать, реализовывать свои права, обустраивать и защищать страну. В результате обновлений из 147 статей действующей редакции Конституции изменениям подверглись преамбула и 80 статей. Исключены 2. Текст обновленного Основного Закона страны будет содержать 156 статей. За время работы над текстом изменений и дополнений довелось рассмотреть тысячи предложений от граждан страны. Систематизировав все обращения, проделана огромная работа. На диалоговой площадке обсудили основные изменения и дополнения. Усиление роли народовластия в обновленном проекте Основного закона, закрепление семейных и морально-нравственных ценностей в обществе, сохранение национальных ценностей белорусского народа, обеспечение сохранения исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, увеличение ответственности человека за свое здоровье.

Присутствующие активно выражали свое мнение – изменения были необходимы, ведь время меняется, меняется общество. Спикеры обращали внимание на необходимость детально вникнуть в нюансы предлагаемых нововведений, а затем провести аналогичные встречи в своих коллективах для того, чтобы люди приняли решение на предстоящем референдуме.