Более 1 тыс. учащихся Гомельской области поучаствуют в третьем этапе республиканской олимпиады

В Гомельской области участниками третьего (областного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам станут 1060 учащихся, Третий этап проводится с 10 по 13 января. В эти дни в регионе свои знания по 18 учебным предметам продемонстрируют победители второго этапа — представители всех районов области и Гомеля. В главном управлении образования отметили: наибольшая конкуренция ожидается по математике (119 участников), русскому и белорусскому языкам и литературе (по 103).

Площадками для интеллектуальных состязаний определены учреждения общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования Гомеля, Жлобина, Мозыря. Практические туры по биологии и химии пройдут в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, по информатике — в Мозырском государственном педагогическом университете имени И.П. Шамякина. В состав жюри войдут 136 преподавателей области. Победители областного тура смогут представить регион на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.