«На контроле – наведение порядка на территориях и объектах. Тема «горячей линии» КГК

Комитет государственного контроля Гомельской области

17 января 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с целью изучения соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства по надлежащему содержанию территорий и объектов в Гомельской области. Во время «горячей телефонной линии» заинтересованные с 11 до 13 по телефону 8 (0232) 23-83-88 могут сообщить об имеющихся фактах бесхозяйственности на территориях предприятий и организаций области, а также на землях общего пользования. Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.