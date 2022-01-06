Лучший молодой журналист Гомельской области живет в Мозыре. Итоги творческого конкурса подвели в канун Нового года

Лучший молодой журналист Гомельской области живет в Мозыре. Победу в крупном творческом конкурсе в номинации «Журналистика (от 14 до 21 года)» одержал десятиклассник средней школы №11 г. Мозыря Александр Веселов. Всего в конкурсе среди лучших молодых журналистов и блогеров участвовали более 200 человек. Церемония награждения победителей прошла в канун новогодних праздников в телерадиокомпании «Гомель».