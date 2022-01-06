В Калинковичах во время приготовления еды на женщине загорелась одежда

5 января спасателям Калинковичского района по телефону «101» поступило сообщение о том, что в учреждении здравоохранения находится женщина с ожогами. В результате проверки установлено, что находясь по месту жительства, женщина 1942 г.р. готовила еду на газовой плите, прикоснулась к открытому огню, из-за чего на ней загорелась одежда. Находившаяся в гостях дочь, оказала помощь в тушении одежды и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Подразделения МЧС не привлекались. После осмотра с ожогами 40% тела женщина госпитализирована в районное учреждение здравоохранения. МЧС напоминает! Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, необходимо соблюдать правила безопасности!