Рождественские богослужения пройдут в храмах Мозырского района. О расписании рассказали в Туровской епархии

В светлый праздник Рождества Христова во всех храмах Мозыря и Мозырского района пройдет праздничное богослужение. Его расписание зависит от конкретного прихода. Вечерняя служба в Свято-Михайловском кафедральном соборе начнется в 17.00 и продлится до 20 часов. Ночное богослужение – с 23 часов и продлится примерно до половины третьего ночи, все зависит от количества причащающихся. Утром 7 января на службу можно прийти 8 до 10 утра. С 17 часов 6 января начнутся вечерние службы в приходах храмов на улице Нелидова, Полесской, Рыжкова, Социалистической, в храме Николая Чудотворца на Советской. В приходе храма святого Сергия Радонежского и в Козенках вечернее богослужение пройдет также 6 января с 21 часа до 0 часов. Вечерние и утренние службы на Рождество запланированы в Слободе, Михалковской Рудне, поселке Криничный. В Васьковке и Скрыгалове приглашают в храмы утром 7 января.