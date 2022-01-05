Мозырские пограничники присоединились к республиканской акции «Наши дети»

Исполнить мечту ребёнка, создать радостный момент новогоднего чуда может каждый. Для этого достаточно поддержать благотворительную акцию «Наши дети». Ведь ощущение радости праздника для взрослых не менее важно, чем для ребят.

К благотворительной акции «Наши дети» традиционно присоединились сотрудники Мозырского пограничного отряда.

В последние предновогодние дни в Мозырском детском доме состоялся новогодний утренник. Праздничное настроение мальчишкам и девчонкам помогли создать давние и постоянные друзья детского дома, ежегодно поздравляющие их с Новым годом. Не остались в стороне и пограничники Мозырского погранотряда. Ведь подарков на Новый год много не бывает. Сделать жизнь малышей чуть легче, а детство радостней и ярче – именно такую задачу поставили перед собой представители погранотряда.

Перед Рождеством пограничники также посетили «Социально-педагогический центр» города Мозырь, вручили детишкам долгожданные новогодние подарки, а также приняли участие в новогоднем представлении со сказочным названием «В снежном царстве – в морозном государстве».