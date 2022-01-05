Мечтал о «Тесле» — получил уголовное дело. Россиянин пострадал от действий молодого мозырского мошенника

Мозырский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Заявление в органы подал 38-летний гражданин России, который в мае прошлого года хотел купить автомобиль Tesla из Америки. Посредником ему порекомендовали 29-летнего мозырянина. Потерпевший согласился и договорился с местным жителем об оказании услуг. На оформление и растаможку авто перевел сначала 4 тысячи долларов, потом еще тысячу сто. В итоге, не получив ни автомобиля, ни денег, обратился в милицию. Уже в ходе следствия выяснилось, потерпевших больше: мозырянин под предлогом поставки автозапчастей завладел и деньгами 36-летнего мужчины. Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 209 Уголовного Кодекса. Окончательная правовая оценка будет дана по окончанию расследования.