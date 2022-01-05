2022 год объявлен Годом исторической памяти. Президент подписал первый Указ

Главой государства подписан Указ № 1, согласно которому в целях формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа 2022 год в Беларуси объявлен Годом исторической памяти. Правительству поручено с участием Генеральной прокуратуры, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2022 году Года исторической памяти.

Также Правительство будет координировать деятельность государственных органов, других организаций по выполнению названного плана. Указ вступает в силу после его официального опубликования.