В Мозырском райисполкоме состоялась встреча председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко с активом Мозырского и Наровлянского районов. На совещании подробно обсудили вопросы социально-экономического развитию двух регионов области.

Совещание по вопросам социально-экономического развития Мозырского и Наровлянского районов прошло под управлением главы области Ивана Крупко. Участие в нем приняли помощник Президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук, заместители председателя облисполкома, руководители районных исполнительных комитетов, сельисполкомов, директора и заместители руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В первую очередь обсудили предстоящее важное историческое событие – принятие новой Конституции Республики Беларусь. Иван Крупко подчеркнул, что эта тема обсуждается уже много лет. Основной закон, в случае его принятия белорусским народом, станет заметным шагом в процессе конституционного реформирования страны.

На теме будущего референдума подробнее остановился и заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов. Он обозначил задачи, которые важно решить перед проведением политической кампании. На совещании подробно обсудили планы социально-экономического развития двух регионов области. Что касается Мозырщины, то губернатор отметил, что район является валообразующим и многопрофильным. Экономика региона формирует наибольший в области, после Гомеля, объем выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг. В числе 11 городов, в Мозыре, реализуется комплексный план ускоренного социально-экономического развития. И результат уже есть: в республиканском рейтинге интегральных показателей по итогам работы за 2018-2020 годы район поднялся с шестой на четвертую позицию. Но резервы еще есть.

Насколько реальны и достижимы планы на будущее, и не занижена ли планка? На совещании изучили перспективы развития территорий. Подробный доклад о ближайших планах в промышленном секторе, торговле, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях жизнедеятельности Мозырщины, зачитала глава райисполкома Елена Павлечко. Губернатор отметил, что все проекты должны быть реализованы, все показатели – выполнены. В ходе совещания внимание обратили и на формирование резерва кадров. Сегодня в области руководители требуются на 29 предприятиях. В резерве Мозырского райисполкома числится 156 человек.

В рамках совещания обсудили и вопросы перспективного развития Наровлянского района. Наровлянщина является районом с низким уровнем социально-экономического развития. Проекты, предложения, резервы… Заданные темпы и правильно поставленные задачи и ориентиры помогут выйти на правильный курс по развитию региона.

Эта встреча губернатора с активом района стала первой и показательной. В ближайший месяц подобные совещание пройдут во всех регионах Гомельской области..

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ