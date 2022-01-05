Новый детский сад примет воспитанников весной этого года

Новое дошкольное учреждение в переулке Березовый примет первых воспитанников уже этой весной. В настоящее время продолжаются работы по реконструкции здания, которое было построено в 1983 году. Сначала здесь располагались военнослужащие, затем – был корпус местного педагогического университета. В прошлом году стало известно, на месте трехэтажного учебного корпуса появится новый детский сад. Реконструкция продолжается в активном темпе: плоская крыша заменена на шатрОвую, новый вид обрел фасад здания, идут внутренние работы. По информации отдела образования Мозырского райисполкома, сдача объекта запланирована на конец марта 2022 года. В новый садик пойдут 300 юных жителей молодого микрорайона. Также он даст возможность трудоустроить более 90 человек персонала.