Полонез, вальс и полька. В Мозырском драмтеатре закружился первый рождественский бал

Полонез, вальс и полька. В Мозырском драмтеатре закружились в танце полсотни горожан, юных и взрослых на первом рождественском балу. Никто не остался без положительных эмоций и подарка.

Галантные кавалеры бережно ведут под руку прекрасных спутниц. И… бал начинается! В классическом танце в рождественские праздники мозыряне закружились впервые. Идейный вдохновитель красивого городского мероприятий – учитель искусства городской гимназии Светлана Филимонова.

Последнюю репетицию перед выходом на публику старшеклассники проводят в колонном зале драмтеатра. Его интерьер только подчеркивает стиль участников бала – пышные платья, строгие костюмы, безупречные прически, интересные аксессуары. «В танцах» на мероприятии – ученики 9-й школы Калинковичей. Они умеют решать сложные задачи по физике, знают историю и географию, рисуют или поют. А вот в вальсе «закружились» впервые. Другая часть рождественского бала – музыкально-литературная. Гости – юные и постарше, — встретились с Евгением Онегиным и Татьяной Лариной, Александром Пушкиным и Натальей Гончаровой, Наташей Ростовой и другими героями русской классической литературы. Их роли талантливо исполнили ученики мозырской гимназии. Организаторы продумали каждую деталь: живое музыкальное сопровождение, дресс-код для каждого гостя и сценарий, который подробно знакомил с традициями императорских балов. Среди гостей – и добрые волшебники. Каждый участник бала получил сладкий подарок. И пообещали друг другу встретиться на следующем рождественском балу, который, обещают организаторы, станет новой городской праздничной традицией.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ