Гомельский областной суд в выездном судебном заседании в Мозыре начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Ельска, который убил свою сожительницу

В Мозыре начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Ельска, который убил свою сожительницу.

Напомним, 29 марта в милицию обратилась жительница Мозыря: ее 33-летняя знакомая из Ельска с минувшей осени перестала выходить на связь. В последний раз подруги созванивались, когда пропавшая отмечала свой день рождения. Сыщики и участковый выяснили: женщина сожительствовала с 53-летним машинистом экскаватора, злоупотребляла спиртным, не работала. Сам мужчина рассказал милиционерам, что его спутница уехала с другим в Россию, и якобы на трассе под Тулой ее видел дальнобойщик. Правда, личность водителя сожитель так и не смог раскрыть, чем и вызвал сомнение в правдивости показаний. В последующем его причастность к исчезновению женщины установили сыщики и полиграфологи областного УВД. Выяснилось, в конце октября мужчина вернулся из командировки и застал возлюбленную пьяной — вытянул ее из дома, избил и оставил во дворе. На следующий день увидел пострадавшую мертвой на том же месте, после чего решил скрыть преступление. Труп женщины отнес в сарай и закопал.

Следователи дали правовую оценку действиям жителя Ельска и возбудили уголовное дело за убийство. В 2018 году фигурант привлекался к уголовной ответственности за сопротивление милиционерам (при задержании за «пьяное вождение» применил насилие в отношении инспекторов ГАИ). Сейчас ему предъявлено обвинение в истязании, умышленном причинении менее тяжких телесных повреждений и убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью.