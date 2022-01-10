Главная ROCK-елка Мозыря пройдет 21 января! На сцене ГДК прозвучат мировые хиты в исполнении лучших местных солистов и групп

Главная ROCK-елка Мозыря возвращается! Спустя несколько лет поклонники качественной живой музыки вновь услышат «живое» исполнение хитов всех времен и народов. Организаторы концерта «Рок-мороз 2022» пригласили лучших солистов и коллективы, которые поделятся с публикой своей энергетикой и вместе создадут действительно позитивное настроение. С новогодними праздниками меломанов поздравят группа «Бай Бэнд», Сергей Шафаренко (рок-группа «Парадокс»), солист легендарного «Отражения» Владимир Колесников, Павел Фрост и другие. Встреча с Рок-морозом состоится уже 21 января в 19.00 на сцене Городского Дворца культуры.